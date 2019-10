"Grazie Roma!". Il commovente grido di Manuel Bortuzzo alla festa de Il Tempo

"Amo Roma! Mi è stata vicinissima in un momento molto difficile e, oggi, mi sento a tutti gli effetti un cittadino romano". È commovente il grido di Manuel Bortuzzo alla festa de "Il Tempo". Il messaggio incredibile della promessa del nuoto, leso al midollo spinale in una sparatoria a febbraio scorso a Roma, arriva nel giorno della rinascita del quotidiano di Roma.

"Il Tempo" si rifà il look, online e in edicola, con una grafica completamente rinnovata e lancia le "Idee per Roma" per rendere finalmente più attraente la Capitale d'Italia. Il messaggio-regalo di Bortuzzo è straordinario perché racconta disperazione, speranza e rinascita. È su storie come quella di Manuel che il direttore, Franco Bechis, vorrebbe si piantassero le radici del "nuovo" giornale.

La notte tra il 2 e il 3 febbraio Manuel è stato ferito in una sparatoria nel quartiere Axa di Roma. Da quel giorno viaggia in sedia a rotelle, perché paralizzato agli arti inferiori. Una vita mutata in una frazione di secondo ma lui, 19 anni e già campione del nuoto italiano e mondiale, ha scelto di essere più forte del crudele destino. "Vorrei che le Istituzioni e i cittadini si impegnassero per far rimanere Roma la città più desiderata al mondo, la più funzionale per lo sport e la vita. Nel mio caso - racconta - più piscine per il nuoto e meno barriere architettoniche".