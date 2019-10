Tram 8 distrutto dai vandali. Vetri spaccati a martellate

Con un martello che aveva in tasca ha infranto tutti i vetri del tram fermo al capolinea di via del Casaletto, nel quartiere Gianicolense, per poi iniziare a danneggiarne un secondo, della stessa linea, al quale ha infranto solo i vetri della cabina dell’autista. È successo intorno alle 17,30. Il vandalo, tuttora ricercato dai carabinieri di Monteverde che hanno eseguito una battuta in zona, è stato descritto da alcuni testimoni. «Atac a sicurezza zero, basta, sempre e solo parole ma mai fatti concreti. Intervenga il prefetto - commenta Claudio De Francesco, del sindacato Faisa Sicel - Ormai i lavoratori sono abbandonati a loro stessi. Niente teaser, niente ronde, niente corsi di autodifesa, niente spray al peperoncino, insomma il nulla: ci è rimasto solamente che pregare».