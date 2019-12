Trentadue bus flambé del 2019, centunesimo dell’era Raggi in Campidoglio, 14 a partire dall’insediamento dei grillini a Palazzo Senatorio nel 2016, 22 nel 2017 e 33 nel 2018. L'ultimo caso è accaduto questa mattina, in via Chiarini a Mostacciano, intorno alle 10.00. La vettura immatricolata nel 2001 e in servizio sulla linea 708, per cause da accertare ha preso fuoco, finendo totalmente distrutta. Nessun problema per l’unica passeggera presente a bordo in quel momento.

Dei 29 bus arrostiti di quest’anno, quattro erano di Roma Tpl e gli altri di Atac. Diciassette sono quelli finiti completamente distrutti (due di Roma Tpl) mentre 15 sono quelli rimasti solo danneggiati dalle fiamme e di questi ultimi, 4 risultano già riparati e rientrati in servizio. Nel computo vanno conteggiati due “incidenti” - il 119 a via del Corso il 29 maggio e il 409 a Portonaccio il 24 luglio - che Atac ha rubricato come immotivata “attivazione del sistema antincendio” per malfunzionamento.