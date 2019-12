Le case popolari fanno acqua da tutte le parti, residenti imbufaliti alla Magliana

Un altro caso - l'ennesimo - dove l’edilizia residenziale pubblica fa "acqua da tutte le parti" e a farne le spese come sempre sono i residenti che, pur pagando cifre non elevatissime, estinguono mensilmente un canone d’affitto nonostante i loro appartamenti e stabili versino in condizioni di persistente degrado.

Parliamo degli stabili tra Via Magliano in Toscana e Via Città di Prato, alla Magliana, palazzi da otto piani che comprendono cinque civici e ogni civico ha tre scale ognuno, vivono nel completo stato di abbandono almeno 570 famiglie. Ancora una volta, a segnalare la disastrosa situazione in cui versano queste famiglie è Daniele Catalano già capogruppo Lega Municipio XI insieme a Matteo Maione Coordinatore Lega XI e Enrico Nacca Coordinatore Lega giovani municipio XI.

"Da settimane segnaliamo questa situazione che preoccupa molto i residenti dei palazzi di piazza Certaldo, dove copiose sono le perdita d’acqua nei locali box in Via Magliano in Toscana entrando da Via Città di Prato - dichiarano gli esponenti leghisti -. Il rimpallo tra dipartimento, Municipio XI e la società privata che gestisce gli appartamenti in questione prosegue e chi ne fa le spese come sempre sono i cittadini che pagano regolarmente i bollettini. Auspichiamo in un pronto intervento risolutivo per mettere in sicurezza i cittadini e il patrimonio del comune".