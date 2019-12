E' toccato a lui sulla sedia a rotelle riconoscere il corpo della figlia. Edward von Freymann è il papà di Gaia, travolta da un auto l'altra notte insieme alla sua amica Camilla Romagnoli in Corso Francia. Gaia non aveva documenti con sé. Dolore a cui si è aggiunto altro dolore per un uomo che dal 19 luglio del 2011 è paralizzato proprio a causa di un incidente stradale sulla sua moto.

Adesso Edward dovrà lottare contro un dolore ancora più grande, così come dovrà fare la famiglia di Camilla, in un Natale che non è mai stato così crudele.