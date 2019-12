Roma scoppia di rifiuti e continuano i roghi ai cassonetti stracolmi di immondizia. L'ultimo nella serata di oggi, lunedì 30 dicembre, dove alcuni secchioni sono stati dati alle fiamme in via Giuliana, a Prati. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.

L'episodio segue quelli della notte scorsa quando una serie di incendi seriali ha colpito numerosi quartieri. Cassonetti sono andati in fiamme nella notte in via Antonio Tempesta, in zona Porta Maggiore; in via Calpurnio Fiamma, in zona Tuscolana; in via Monte Cervialto e piazzale Jonio, in zona Prati Fiscali; in piazza Menenio Agrippa; via Nomentana e in via Decio Azzolino. Segnalati danneggiamenti e roghi anche in via di Vermicino, via delle Spighe e via Pollenza a San Basilio, sulla Cassia, in via San Godenzo. La polizia per molti di questi episodi ipotizza il rogo doloso.