Caccia al topo in via Renato Fucini. A Roma si vive così

A Roma si vive in mezzo ai topi. Come mostrano le immagini, nella Capitale può capitare perfino di incontrare sul marciapiede ratti che vanno avanti e indietro indisturbati. Come accade a via Renato Fucini, tra via Ugo Ojetti e via della Bufalotta, nel quadrante nord della città.

Da mesi l'emergenza rifiuti è sotto gli occhi di tutti ed è ovvio che, senza provvedimenti, la situazione igienica non può che peggiorare. I romani hanno già visto tutto. Ora si dovranno abituare anche a condividere le passeggiate sotto casa con colonie di topi? Ci auguriamo che il Campidoglio prenda in mano la situazione prima che sfugga totalmente al controllo.