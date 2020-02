I vigili del fuoco spengono l'autobus in fiamme al Portuense

I vigili del fuoco del comando provinciale di Roma sono intervenuti per spegnere l'incendio che ha mandato in fiamme l'ennesimo autobus nella Capitale.

Pochi minuti dopo le 19 il mezzo della linea 710, operata dalla Roma Tpl Scarl e non dall'Atac, ha preso fuoco a Largo la Loggia all'incrocio con Via Pietro Frattini, in zona Portuense. Ecco il video dell'intervento sull'autobus Vivavity, anno 2011, matricola 9629.