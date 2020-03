La gaffe di Virginia Raggi sul coronavirus: baci e abbracci... Cosa dice ai romani

Gaffe social di Virginia Raggi sul coronavirus. Prima chiede ai romani a evitare baci e abbracci, e poi li invita a stringersi l'un l'altro. Intendendo, si spera, un abbraccio metaforico. Anche se la sindaca in un giorno in cui cittadini e turisti hanno affollato parchi, piazze e quartieri storici, forse non contribuisce a chiarire quali sono i comportamenti corretti per proteggersi e proteggere gli altri dal Covid-19. I fatti. Ieri, sabato 7 marzo, in un video pubblicato sul suo profilo Facebook Virginia si è lanciata in un accorato appello per chiedere ai romani senso di responsabilità nella gestione dell'emergenza.

"A ciascuno di noi viene chiesto di mettere in campo una serie di comportamenti a volte certamente non facili e anche poco piacevoli: non dare la mano, non darsi la mano, non abbracciarsi. Sono gesti quotidiani a cui adesso dobbiamo rinunciare...", ha affermato correttamente la Raggi. Ma, come ha notato l'utente di TikTok tommaso_dv, poco dopo il messaggio si capovolge clamorosamente: "... quindi questo è il tempo della responsabilità, ci dobbiamo stringere... dobbiamo stringerci l’un l’altro, darci una mano...". Vabe', il senso si è capito. Speriamo.