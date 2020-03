Ostia, sospetto coronavirus nel palazzo: "Tutti in quarantena per 14 giorni"

Un caso sospetto di coronavirus a Ostia, scatta il protocollo di sicurezza per un intero palazzo. Un operatore della Croce Rossa informa i residenti: "C’è un sospetto coronavirus. Siamo in troppi per andare tutti in un presidio, sono 14 giorni di isolamento volontario in casa". Due ambulanze sono intervenute in via del Capo Verde e le immagini hanno fatto subito il giro dei social. Alcuni inquilini dello stabile hanno spiegato che il palazzo non è stato evacuato e che il caso, che riguarda il dipendente di una ditta con sede nello stabile ma separata dall'ingresso degli inquilini, non è stato ancora confermato.