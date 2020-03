Autobus Atac in fiamme alla stazione Tiburtina

Un altro autobus in fiamme a Roma: dopo quello di ieri, la vettura Atac 3174 in servizio sulla linea 791 e quasi distrutto dalle fiamme a viale Marconi, un altro bus dell'Atac ha preso fuoco sul ponte della Stazione Tiburtina. Dall'Azienda nessun comunicato, esattamente come è accaduto il 6 marzo scorso quando dentro al deposito Magliana è andata distrutta un'altra vettura. Stando alle testimonianze degli utenti, quello in fiamme in via Tiburtina potrebbe essere un veicolo in servizio o sul 409 o sul 163.