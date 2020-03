Roma, ecco i posti di blocco dei vigili. Controlli a campione, vince la linea morbida

Sono partiti a Roma i posti di blocco "a imbuto" dei vigili urbani con apposite corsie, delimitate da coni flessibili, per permettere il controllo dei veicoli in transito in relazione alle norme sugli spostamenti in vigore per il coronavirus. In queste immagini si vedono tre pattuglie della Polizia locale, al lavoro questa mattina via Boccea. A differenza delle disposizioni emanate dal Comando ieri, che imponevano agli agenti della Polizia di Roma Capitale di fermare tutti i veicoli, sulla strada viene applicata la linea "morbida": i controlli vengono eseguiti pressoché a campione.

Immagini di Tiziana Balsamo