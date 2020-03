Beccati dai vigili scappano così. Guardie e ladri ai tempi del coronavirus

Scuole chiuse e tutta la città a disposizione. Gruppi di giovani e giovanissimi continuano a girare incuranti dei divieti per l'emergenza coronavirus. In questo video girato a Colli Aniene, periferia est di Roma, si vede una pattuglia dei vigili urbani che intercetta alcuni ragazzini in un parcheggio. Il gruppetto si acquatta dietro le auto in sosta, poi si dilegua alla larga dai controlli.