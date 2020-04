Insulti e grida contro i rapinatori, applausi per i carabinieri. A Ostia tre giovani di origine sudamericana sono entrati nella casa di una donna di 71 anni. La donna è stata legata e rapinata ma il colpo non è riuscito perché i vicini di casa della donna hanno lanciato l’allarme. Tutto è accaduto alle 14 circa ad Ostia in via delle Zattere quando la 71enne, nel rientrare a casa al secondo piano di una palazzina, dopo aver fatto la spesa, è stata aggredita dai tre malviventi. Una volta trascinata all’interno dell’abitazione, l’hanno legata ed hanno iniziato a rovistare alla ricerca di soldi e gioielli. Uno di loro, riporta Ostia TV, avrebbe detto alla donna di essere un assassino, per convincerla a non fare resistenza e consegnare oggetti di valore.

Insospettiti dai rumori i vicini hanno chiamato i soccorsi. All’arrivo dei carabinieri e dei militari dell’8° Reggimento Lazio, uno di loro ha tentato la fuga gettandosi dal balcone dell’abitazione ma è stato bloccato dopo un breve inseguimento a piedi. Gli altri due sono stati bloccati dai carabinieri sul balcone. La refurtiva è stata recuperata mentre la vittima, seppur spaventata, è illesa. In queste immagini i residenti bersagliano di insulti i tre fermati portati via dai militari. Per i carabinieri solo applausi e complimenti.