Venerdì Santo, scatta il piano anti-fuga. Controlli a raffica sulla Colombo

Un imbuto sulla Colombo in direzione Ostia-Pomezia. Ecco uno dei check point contro i furbetti della quarantena alle porte di Roma. "È venerdì santo e inizia la parte più critica del mese di aprile, perché i cittadini chiusi a casa vorrebbero passare una Pasqua come le altre anche se non è possibile", commenta Massimo Improta, primo dirigente della polizia di stato. Ricordiamo che è possibile spostarsi solo per comprovate esigenze di lavoro, salute o necessità.

Video di Francesco Benvenuti