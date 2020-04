Lotta dura ai furbetti della Pasquetta. Controlli verso il mare e nei parchi

Posti di blocco contro i furbetti della Pasquetta. Ecco i controlli della Polizia di Stato all'ingresso della via del Mare, all'altezza di via dei Cocchieri. Impegnate, anche lungo le altre direttrici per il litorale romano, le pattuglie della Questura e della Polizia Stradale.

Controlli e posti di blocco sono stati predisposti anche dalla polizia locale di Roma, specialmente sulle principali strade e consolari in uscita dalla Capitale nel ponte di Pasqua. Via Aurelia, via Cristoforo Colombo, via Pontina sono solo alcune delle arterie principali su cui sono state eseguite verifiche mirate sul rispetto delle disposizioni a tutela della salute pubblica. Le pattuglie a partire da sabato hanno rilevato oltre 200 irregolarità, alcune registrate anche durante gli accertamenti eseguiti ieri notte. Diversi i veicoli fermati con a bordo più persone che cercavano di andare fuori città per trovare amici e parenti. L'attività proseguirà per tutta la giornata di oggi anche nei parchi.