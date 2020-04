Stretta sulle passeggiate col cane. Non si passa per i giardini

Portare fuori il cane è tra le attività consentite dai decreti del governo sul coronavirus ma a Roma non si può passare nelle aree verdi, neanche in quelle condominiali. Questo video, girato da un residente nel quartiere di Colli Aniene, periferia est zona Tiburtina, mostra uno dei tanti controlli degli agenti della Polizia di Roma Capitale. Due pattuglie di vigili urbani fermano il padrone di un cane. Nel frattempo una donna con un animale a guinzaglio fa per entrare nel vialetto del giardino poco distante. Gli agenti la richiamano: non si entra. Alle rimostranze della donna che dice che deve passare di lì per tornare a casa i vigili replicano che deve fare il giro largo.

Sul sito del governo tra le domande e risposte che sintetizzano i vari provvedimenti presi per l'emergenza coronavirus si legge: "Posso uscire con il mio animale da compagnia? Sì, per le sue esigenze fisiologiche, ma senza assembramenti e mantenendo la distanza di almeno un metro da altre persone (...). L’accesso a parchi e giardini pubblici è consentito? No. L'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici è vietato". Insomma, area pubblica o condominiale che sia, Fido deve farla sull'asfalto.