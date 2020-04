Approfittando dell'emergenza Covid e della quasi chiusura del palazzo di Giustizia di Roma in piazzale Clodio, stanno tornando in questi giorni i rom che occupavano le aree verdi dietro il tribunale alle pendici di Monte Mario e della strada panoramica che porta da Prati a Balduina. L'ultima volta c'erano volute le ruspe, e a mandarli via da lì sono stati di volta in volta la polizia e i vigili urbani di Roma capitale. Per un motivo molto semplice, oltre al decoro: accendendo fuochi spesso hanno provocato vasti incendi nel parco, mettendo a rischio non solo le loro vite, ma anche quelle degli abitanti che hanno case poco sopra. Alla chetichella ora sono tornati sullo stesso luogo come dimostrano le immagini delle nostre telecamere, stabilendo lì una sorta di camping con tende di stoffa e qualche baracca in legno. Sono evidentemente più forti loro delle forze di sicurezza dello Stato italiano...