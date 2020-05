A Roma la Fase 2 è già iniziata: tutti a passeggio in via del Corso

La Fase 2 dell'emergenza coronavirus entrerà in vigore lunedì 4 maggio ma a Roma è di fatto già iniziata. Le immagini che vedete sono state girate nella centralissima via del Corso nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 2 maggio. Tante famiglie a passeggio, nugoli di bambini in bicicletta e sui monopattini e coppie a braccetto a godersi l'aria primaverile popolano la via dello struscio romano dalle parti di piazza Venezia. Tanti i passanti senza mascherina, in un clima decisamente da rompete le righe.

Proprio oggi il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, ha introdotto nel Lazio l'obbligo di portare la mascherina in tutti i luoghi chiusi e negli incontri all'aperto anche tra due sole persone.