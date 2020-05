Uno spiegamento di mezzi impressionante: decine di auto della polizia e dei carabinieri, blindati e perfino un elicottero. Tutto per il flash-mob delle Mascherine Tricolori in piazza del Popolo. "Mai viste così tante forze dell'ordine a Roma, solo per tappare la bocca a chi protesta contro un governo abusivo che non dà risposte ai cittadini", commenta chi ha girato questo video in via Due Macelli.

"Liberi cittadini italiani che si sono riuniti per cantare l'inno nazionale vengono trattati peggio dei camorristi. All'altezza di Piazza di Spagna ci hanno chiusi come topi in trappola". Pugno duro con chi osa protestare, anche se rispetta tutte le regole contro il contagio come il distanziamento minimo e le mascherine. "Questo è un sequestro di persona", denuncia la donna che ha girato il video mostrando decine e decine di mezzi delle forze dell'ordine schierati. Ma la protesta di commercianti, ristoratori, partite Iva e lavoratori dipendenti non si arresta.