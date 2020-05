A Ostia esplode la rabbia contro la Raggi: non ti facciamo scendere dalla macchina

Visita lampo della sindaca di Roma Virginia Raggi al mercato di via Orazio dello Sbirro nel centro di Ostia. Ad accoglierla un gruppo di commercianti e gestori del Lido che hanno protestato con la prima cittadina. Si sono registrati momenti di tensione, con la Raggi che non è potuta scendere dalla macchina e si è creato un assembramento dove nessuno ha rispettato le distanze di sicurezza. "Vieni a fare le passerelle senza risolvere i problemi, a Ostia non ci venire più. Non ti facciamo scendere", urla Luca Marsella, consigliere municipale di CasaPound in questo video. "Insieme ad alcuni commercianti stamattina ho impedito alla Raggi di scendere dalla macchina e fare l'ennesima passerella ad Ostia. Venisse a confrontarsi con chi sta pagando questa crisi, con i negozianti, i ristoratori, le partite Iva. Siamo davvero stanchi, è solo l'inizio", ha scritto su Twitter Marsella.

Per motivi di sicurezza la sindaca è rimasta bloccata in auto, con la scorta a presidio della vettura mentre la presidente del X Municipio, Giuliana Di Pillo, ha tentato una mediazione con i manifestanti.