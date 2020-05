Migranti padroni alla stazione Tiburtina, così aggrediscono la troupe di Dritto e Rovescio

Tensione alla stazione Tiburtina di Roma dove una troupe di Dritto e Rovescio, la trasmissione Mediaset di Paolo Del Debbio, è stata aggredita da alcuni migranti. A riprendere gli attimi successivi è il consigliere regionale della Lega Daniele Giannini.

"Esprimo solidarietà alla troupe della trasmissione Dritto e Rovescio di Paolo Del Debbio per la vile aggressione subita questa mattina nei pressi della stazione Tiburtina per testimoniare lo stato di degrado dell'area con la presenza di numerosi extracomunitari e sbandati di ogni sorta i quali, evidentemente, credono di essersi ritagliati una zona franca dove possono commettere qualsiasi sopruso e atto delinquenziale - scrive il consigliere in una nota -. Addirittura, per permettere un loro accampamento completamente abusivo, il capolinea della linea 548 è stato spostato e non esiste più creando disagi ai cittadini nonché agli autisti del TPL ai quali ovviamente rivolgiamo anche a loro piena solidarietà per dover operare in zone di frontiera come queste. Finita la quarantena e con l'inizio della Fase 2, tornano in alcune zone della città bande di irregolari clandestini che andrebbero espulsi immediatamente e non lasciati al completo bivacco o, peggio ancora, a tirare bottiglie di birra vuote nei confronti di chi fa informazione. Il tempo del buonismo è finito. È tempo di riaccendere le ruspe".