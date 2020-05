Vergogna al Pigneto. "Disabili e fasciste dovete morire", l'aggressione choc nel quartiere rosso

Il clima d'odio che si respira in città fa ancora vittime. L'ultimo episodio al Pigneto, roccaforte rossa di Roma. A denunciarlo alcune donne iscritte a Fratelli d'Italia e socie del circolo del partito di Giorgia Meloni al Municio V che hanno raccontato tutto su Facebook. Protagonista della vicenda una disabile che in via Alberto da Giussano, vicino a una gelateria dove si erano radunate molte persone, ha usato il bastone di cui si serve per camminare per allontanare una persona che l'aveva urtata. Non vedente e spaventata dall'assembramento, la donna non aveva altri mezzi per far rispettare il necessario distanziamento. A quel punto lei e la sua accompagnatrice, racconta nel video che pubblichiamo rilanciato dal sito 7Colli di Francesco Storace, sono state circondate da numerose persone presenti impedendo loro di andare via. Ancora più gravi gli insulti, nonostante le scuse della donna: "Fasciste di m... Dovete morire voi e tutti i fascisti, disabili compresi".

"A qual punto è scoppiata un'ovazione da parte dei presenti, da non crederci. Questo dimostra come noi disabili siamo ormai all'ultimo gradino della scala sociale", commenta la vittima dell'aggressione. Additata come fascista perché la sua accompagnatrice aveva un braccialetto di Fratelli d'Italia.