“Sai immaginare il futuro?”, il Digital Hackathon di Unilever Italia

Il Digital Hackathon organizzato da Unilever Italia simultaneamente in tre città italiane, ha messo a confronto oltre 200 giovani, che da Milano, Roma e Caserta hanno proposto soluzioni originali facendo leva sulle opportunità digitali. Ad aggiudicarsi il primo posto, alla fine, è stata “Unilever Craft AR”, un’idea del team Esagono di Milano, che ha immaginato un’app che mostra al consumatore attraverso la realtà aumentata come utilizzare e riutilizzare i prodotti Unilever in maniera sostenibile. Nelle altre due location hanno avuto la meglio i gruppi Hackapanda con “Cucciolone Revival” e Nucta con “My Pension”, rispettivamente secondi e terzi classificati.