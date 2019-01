Icons, la grande mostra di Steve McCurry

Cento celebri scatti, più dieci inediti. Immagini di grande impatto emotivo che immortalano il talento e la profondità in ogni particolare, la poesia e la guerra insieme, gli sguardi di disperazione, le lacrime, i sorrisi dei bambini. È “Icons” di Steve McCurry, in esposizione a Campobasso, al Palazzo Gil, dal 26 gennaio al 28 aprile 2019. La mostra, concepita da McCurry e dalla curatrice Biba Giacchetti come un concentrato di tutto il suo percorso di fotografo e umanista, è promossa dalla Regione Molise e Fondazione Molise Cultura. L'esposizione, particolarmente attesa dopo la partecipazione di McCurry alla kermesse “Art festival Poietika” nello scorso settembre, consente al visitatore di attraversare le frontiere e conoscere da vicino un mondo complesso, in profonda trasformazione.