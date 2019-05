Quella di Roncato è una storia di tradizione e di eccellenza che si insedia in una delle vie dello shopping più celebri del centro storico, culla e specchio del Made in italy e crocevia dei passaggi turistici. Il nuovo store è un punto d'incontro per tutti coloro che amano viaggiare e offrirà un'ampia selezione di articoli business, accessori da viaggio e soprattutto valigeria, fiore all'occhiello del marchio interamente realizzato in Italia.

L'inaugurazione è stata all'insegna della mondanità ed ha visto protagonisti vip, testimonial e influencer della scena nazionale e durante la quale è stato possibile degustare le proposte di un menù originale e dedicato all'universo travel.