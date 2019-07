La scommessa dell'e-commerce

L’e-commerce è uno dei settori in maggiore espansione per l’economia globale, sia in Italia che in Europa. Tra i settori merceologici che attirano maggiormente gli acquisti online ci sono i prodotti hi-tech, tutto ciò che riguarda il turismo e l’abbigliamento.

L’e-commerce si posiziona con grinta anche nel comparto di auto e ricambi, cresciuto del 26% nel 2018. Entro il 2022, secondo i dati diffusi dall'Osservatorio IAB, il 18% delle automobili sarà venduto tramite Internet. E le piccole medie imprese, così come le start up, oggi sono chiamate a una sfida quotidiana che esige continui aggiornamenti in fatto di linguaggi digitali e tecnologie. Essere al passo con i tempi e integrare i vari canali? La partita più ardua, che interpreta la tecnologia come una leva di ripensamento strategico dei business model.