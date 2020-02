Si è chiusa la manifestazione equestre Cavalli a Roma nella sua prima edizione firmata da Veronafiere che ha riscosso la soddisfazione di pubblico ed espositori, accogliendo visitatori del territorio con una proposta trasversale dedicata a famiglie ed appassionati.

La manifestazione ha dato il via alla stagione equestre nella regione con un concorso dal montepremi di 50mila euro valevole per la qualificazione alle fasi finali di Verona del 122x122 Gran Premio Fieracavalli e per i minimum requirements per la categoria Sei Barriere dello CSIO di Piazza di Siena.

L’ultima giornata di competizioni si è conclusa con il Gran Premio Volkswagen a due manches in cui si è aggiudicato la vittoria il binomio formato da Eugenio Grimaldi in sella a Scara Mouche.

Al debutto una folkloristica staffetta in maschera e grande curiosità per la donkey race, con i cavalieri del salto ostacoli in sella agli asini.

Cavalli a Roma ha aperto i cancelli anche agli istituti scolastici dell’hinterland capitolino, con 400 bimbi della scuola dell’infanzia di Fiumicino che, grazie alla collaborazione con FISE Lazio, hanno preso confidenza con i pony, i lillipuziani Falabella, ma anche con gallinelle, caprette, oche e alpaca della fattoria didattica Il Giardino di Filly. Non solo cavalli a Roma, i bambini hanno potuto conoscere da vicino anche i piccoli asinelli dell’Asineria di Reggio Emilia e “viaggiare” in fiera con AsinoBus.

Tra gli stand, anche i vip del mondo dello spettacolo. Kim Rossi Stuart e la moglie Ilaria Spada sono venuti con i figli, come pure Rudy Zerbi. Si è fatto fotografare in sella l’attore di teatro Maurizio Mattioli e la showgirl Benedetta Mazza. Tra i padiglioni Gianpaolo Minucci, storico driver di Varenne, e l’insolita visita dell’hair stylist Federico Lauri, anima del Salone delle Meraviglie, che ha improvvisato un’acconciatura da vera amazzone per i propri fan. A chiudere la giornata, un incontenibile Jimmy Ghione che, ospite FISE, ha premiato il vincitore del Gran Premio insieme al presidente federale Di Paola. L’appuntamento è per Cavalli a Roma 2021.