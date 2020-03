La Galleria Antonacci Lapiccirella Fine Art a Tefaf Maastricht 2020

Con la partecipazione ormai decennale a TEFAF Maastricht 2020, la Galleria Antonacci Lapiccirella Fine Art di Roma conferma la sua presenza, nella Paintings Section, al più importante evento fieristico mondiale dedicato all’arte e all’antiquariato.

In mostra una selezione di cinquanta opere tra pittura e scultura, capolavori di artisti internazionali che corrono lungo un arco cronologico di oltre due secoli, dall’epoca Neoclassica sino alla prima metà del XX secolo. Italia, Francia, Svizzera, America, Germania, Belgio, opere con storie e culture diverse che dialogano armoniosamente tra loro attraverso il comun denominatore della qualità museale.

L’obiettivo di rivolgersi ad un pubblico specializzato di curatori, collezionisti ed appassionati del settore ha spinto la Galleria di Francesca Antonacci e Damiano Lapiccirella a presentare una prestigiosa selezione tra cui spiccano, in ordine temporale: un nucleo inedito di trenta opere - tra tele e carte - realizzate da Giovanni Battista Camuccini, uno dei più rari artisti italiani rappresentanti del movimento internazionale di pittura en plein air diffusosi tra la fine del XVIII e l’inizio del XIX secolo; una nuova versione bronzea -"fresh to the market” e cronologicamente antecedente - della famosa scultura “La Carezza” del Museo Pitti di Firenze, opera dello scultore animalista Sirio Tofanari; tre magnifici capolavori del grande Giulio Aristide Sartorio; infine, un’opera dal calibro internazionale del surrealista Felix Labisse. (www.alfineart.com).