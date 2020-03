L'avvocato Roberto Simoni svela come salvare il contribuente da errori nel processo tributario e penale

L’avvocato fiscalista Roberto Simoni presenta il suo libro “Una voce fuori dal coro. Lacci e lacciuoli d’Italia. Come salvare il contribuente da errori e lungaggini del processo tributario e penale". Nell’intervista il parere dell’avvocato sul “Decreto cura Italia” per l’emergenza coronavirus.

Perché nascono le liti tributarie, quali sono le ricadute sui contribuenti, come possono risolversi dentro o fuori un processo tributario e penale; e soprattutto, cosa rischiano i cittadini in termini personali e patrimoniali?

È l’eterna contrapposizione tra contribuenti e fisco, spiegata anche ai non addetti ai lavori con linguaggio diretto e attraverso case history (tra cui l’episodio di un “chirurgo estetico” accertato dall’Agenzia delle Entrate) in cui il cittadino-lettore si riconoscerà quasi come davanti a uno specchio. Un gioco delle parti - che a volte si conclude a favore dei contribuenti, altre volte a favore dell’avversario pubblico - raccontato con un approccio inaspettato e “fuori dal coro”, cioè pragmatico e senza formulare giudizi e accuse contro i servitori dello Stato (Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, Magistratura). Perché il vero “nemico” dei cittadini non è, quasi mai, il pubblico funzionario, piuttosto la moltitudine di leggi oscure e inutili, che ormai nel nostro paese hanno creato una vera e propria matassa di lacci e lacciuoli.

Nella sua discesa all’inferno tributario e ritorno, Simoni ha sempre due punti di forza: prestare attenzione ad ogni singolo dettaglio delle vicende del cliente e adottare soluzioni al di fuori dei binari segnati.

Roberto Simoni, toscano nato a Pistoia e trapiantato a Firenze, è avvocato tributarista innamorato del suo mestiere e della vita. Si definisce una voce fuori dal coro per il suo approccio pragmatico alla professione e il suo rapporto one to one con il cliente. Ex atleta, tifoso del più forte club calcistico di Milano, si prepara mentalmente a risolvere matasse giuridiche facendo sport sul lungarno. Laureato col massimo dei voti all’Università degli Studi di Firenze, con tesi seguita dal Prof. Andrea Proto Pisani, è iscritto nell’Albo degli Avvocati di Firenze e nell’Albo Speciale dei Cassazionisti. Ha maturato specifica esperienza nel settore tributario e penale commerciale, collaborando con gli studi del Prof. Pasquale Russo e del Prof. Marco Miccinesi. È stato cultore di diritto tributario e di diritto tributario internazionale presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Firenze. Ha pubblicato articoli in materia tributaria. Nel suo percorso di specializzazione, ha frequentato i master della Business School del Sole-24Ore (diritto tributario), dell’Associazione Il Trust in Italia (diritto dei trust), dell’Università degli Studi di Bologna (diritto tributario). È stato relatore a numerosi master, convegni e seminari organizzati dalla Business School del Sole-24Ore, da Paradigma, Ipsoa-Scuola di Formazione, Euroconference, Dipartimento di scienze giuridiche dell’Università di Firenze, Avvocatura Indipendente e Unione Giovani Dottori Commercialisti.