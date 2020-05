Dal lockdown al knockdown? Il ministro Costa al webinar per il Festival Nazionale dell’Economia Civile

In attesa della seconda edizione del Festival Nazionale dell’Economia Civile – che si svolgerà a Firenze, nella prestigiosa cornice del Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, dal 25 al 27 settembre 2020 – si è tenuto un incontro di approfondimento online di preparazione al Festival, dal titolo “Dal lockdown al knockdown?”.

Nato da un’idea di Federcasse (l’Associazione Nazionale delle Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali, Casse Raiffeisen) che lo promuove insieme a Confcooperative, organizzato e progettato con NeXt (Nuova Economia Per Tutti) e SEC (Scuola di Economia Civile) e con il contributo di Fondosviluppo, il Festival ha l’obiettivo di rendere concreti e connessi tra loro i modelli di sviluppo sostenibile in Italia.

Il webinar – coordinato da Lorenza Lei (Prorettore Università e-Campus) – ha affrontato argomenti di interesse generale relativi ai due mesi che hanno cambiato le vite di tutti noi, a causa dell’emergenza coronavirus. Erano presenti in collegamento Sergio Costa (Ministro dell'Ambiente), Leonardo Becchetti (Direttore del Festival Nazionale dell'Economia Civile e co-fondatore NeXt), Andrea Delogu (Conduttrice radiotelevisiva) e Alessandra Ghisleri (Direttrice Euromedia Research).