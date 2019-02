Si mette a nudo Anna Tatangelo che a Sanremo presenta una canzone che si chiama "Le nostre anime di notte" . Jeans e sneakers senza perdere un briciolo in fascino e bellezza si racconta: “Dopo tanti anni – racconta Anna - torno a parlare d'amore e di una storia che apparentemente sembra scritta su di me (e della crisi, poi superata, nel rapporto con Gigi D'Alessio, ndc), ma che soprattutto è una storia comune a tutti".

"La fortuna sia con me" non è solo il titolo del suo album di inediti in uscita l’8 febbraio ma anche un augurio che la cantante fa a se stessa e che arriva al termine di un percorso di maturazione artistica e personale. “Nelle mie canzoni negli anni ho parlato delle donne, dell'omosessualità, dell'anoressia, della violenza sulle donne, oggi torno a parlare di me e in questo senso mi metto a nudo. Il filo conduttore del disco è l'amore raccontato in tutte le sue sfaccettature".