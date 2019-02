Enrico Nigiotti: "Aver già vinto un premio mi dà sicurezza"

Enrico Nigiotti, livornese classe '87, dopo un 2018 che ha segnato importanti collaborazioni come autore con artisti come Laura Pausini, Eros Ramazzotti, Gianna Nannini, è in gara al Festival di Sanremo tra i big con il brano "Nonno Hollywood", che ha vinto il premio Lunezia come miglior testo di questa edizione.