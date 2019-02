Briga e l'amore per Patty: "Inginocchiato davanti a lei per ringraziarla di tutto"

Sanremo 2019, Briga: "Straordinario condividere il palco con Patty Pravo". In gara con il brano "Un po' come la vita", insieme all'ex ragazza del Piper, è una settimana importante per lui, che oltre alla partecipazione alla kermesse musicale esce l'8 febbraio con il nuovo disco "Il rumore dei sogni". "Il rumore dei sogni è una raccolta; ma non una raccolta qualsiasi come se ne vedono tante per riempire gli scaffali dei negozi di dischi. Questo album è come se fosse la chiusura di un cerchio e l’avvio di un nuovo inizio. Sono le mie parole tradotte in musica, i miei pensieri mai condivisi a cena e fatti bollire per tanto tempo in una pentola a pressione che poi a un certo punto esplode - racconta Briga. Esplode come l’amore in un supermercato o come il boato assordante del pubblico a un concerto. Il silenzio è un concetto troppo utopistico per uno come me che è sempre in movimento con i pensieri e le emozioni. Essi non conoscono la pace e non hanno il tasto muto del telecomando. Bisbigliano, parlano, fanno rumore. ..Non lo senti anche tu, il rumore dei sogni?"