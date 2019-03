Non sono le donne a non andare d’accordo con il calcio, sono gli uomini a vedere in loro delle temibili rivali su un terreno che in passato era calpestato solo da scarpini testosteronici. Dopo Tavecchio, Costacurta, Collovati, pochi giorni fa, il giornalista Sergio Vessicchio, durante una telecronaca, ha offeso ripetutamente la guardalinee Annalisa Moccia che stava arbitrando una partita di Eccellenza Campania Girone B ed è stato sospeso dall’Ordine dei Giornalisti. Ma la sanzione non è servita da monito.

Ieri sera Michele Criscitiello, giornalista di Sportitalia (rete nota per ostentare l’avvenenza delle giornaliste, nda), ha usato lo stesso tono sessista per rispondere al collega Roberto Scarpini che aveva fatto i complimenti alla squadra femminile dell’Inter per la promozione in serie A. Al momento dei saluti, Scarpini ha detto: “Ne approfitto per fare i complimenti alla nostra squadra femminile che ieri ha vinto il campionato ed è in serie A” e Criscitiello ha liquidato l’evento con un: “Vabbè, parliamo di calcio”. Imbarazzo in studio, mentre qualcuno ha chiesto: “Eh? Cosa hai detto?” e lo sciovinista e divertito Criscitiello: “Niente, lasciamo stare”, ma Guido Bagatta non ha apprezzato: “Hai camminato sul filo del rasoio, te lo dico io”. E sempre con aria di sfida, il giornalista ha risposto: “No, per quanto mi riguarda…”. E via con i titoli di coda.