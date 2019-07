Veretout e Diawara pronti per la Roma. Guardali a Villa Stuart

Giornata di visite mediche per Jordan Veretout e Amadou Diawara. I due nuovi acquisti della Roma si sono presentati a Villa Stuart, accompagnati dai rispettivi procuratori, per i consueti test fisici che precedono la firma del contratto. Il centrocampista francese, che sarà ufficializzato in serata, arriva in prestito oneroso per 1 milione di euro, con obbligo di riscatto al primo punto conquistato per 16 milioni, con altri 2 milioni di bonus.

Il guineano è stato invece già ufficializzato a fine giugno per 21 milioni. Nel pomeriggio saranno entrambi a Trigoria per una prima sgambata e per assistere alla seconda amichevole della stagione dei nuovi compagni di squadra che affronteranno il Trastevere.