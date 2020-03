Ecco l'ufficio dove Pallotta sta vendendo la Roma a Friedkin

Dentro l'ufficio dove si sta scrivendo la storia della Roma. Al quarto piano di questo edificio sulla 14esima strada a Manatthan, New York, Pallotta sta firmando i contratti preliminari per la cessione del club giallorosso al The Friedkin Group. Il palazzo ospita la sede della Raptor, la società del presidente uscente che si accinge a lasciare il timone della società all'altro imprenditore americano. Nelle prossime ore è atteso il comunicato ufficiale per l'annuncio della firma, poi serviranno un altro paio di mesi circa per il closing della trattativa che verrà siglato in Italia.