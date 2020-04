Oltre i colori, si sono riuniti con 34 fan club di calcio rappresentanti 8 nazioni, il CONI USA e IFTV per una raccolta fondi che va sotto il nome di "New York Kicks Coronavirus". L'iniziativa è destinata interamente al NYC Health + Hospitals, il più grande servizio sanitario pubblico di tutti gli USA.

Roma Cares e il presidente James Pallotta hanno già aderito versando 20mila dollari, come raccontato da un tweet del profilo ufficiale dei giallorossi.

Questo fondo contribuirà ad aiutare più di un milione di newyorchesi in circa 70 locations - dislocate sui 5 boroughs della “grande Mela” che non hanno accesso alla sanità privata e che non possono permettersi i costi delle cure ospedaliere. "Vogliamo mostrare gratitudine verso tutti coloro che lavorano in prima linea in questa emergenza - spiegano i promotori - aiutaci a dare un simbolico “cartellino rosso” al Coronavirus. Ogni sforzo conta!" Questo il link per partecipare all'iniziativa.

Di seguito l'elenco dei club partecipanti:

AC Milan Club New York City (Associazione Calcio Milan)

American Outlaws NYC (U.S. Soccer)

Blackburn Rovers Supporters NYC/New York Rovers (Blackburn Rovers Football Club)

Eintracht Frankfurt Fan Club New York (Eintracht Frankfurt)

FC Bayern München Fanclub NYC (Fußball-Club Bayern München AG)

FC St. Pauli Fans NYC/East River Pirates (Fußball-Club St. Pauli von 1910 e.V.)

Genoa Club New York (Genoa Cricket and Football Club)

Hellas Verona NYC (Hellas Verona Football Club)

Inter Club “Massimo Moratti” USA (Football Club Internazionale Milano)

Juventus Official Fan Club Empire State (Juventus Football Club)

Lazio Club NYC “Giorgio Chinaglia” (Società Sportiva Lazio)

Les Gones NYC (Olympique Lyonnais)

LFCNY/Liverpool FC Supporter's Club of NYC (Liverpool Football Club)

Millonarios NY (Millonarios Fútbol Club)

Molamerica Soccer Club (Molamerica Soccer Club)

MUFC New York Reds (Manchester United Football Club)

Napoli Club NYC (Società Sportiva Calcio Napoli)

New York Blues (Chelsea Football Club)

New York Foxes (Leicester City Football Club)

New York Owls (Sheffield Wednesday Football Club)

New York Spurs (Tottenham Hotspur Football Club)

New York Villans (Aston Villa Football Club)

NYC Hammers (West Ham United Football Club)

NYC Swans (Swansea City Association Football Club)

Peña Atleti New York (Club Atlético de Madrid)

Peña Bética de NY (Real Betis Balompié)

Penya FC Barcelona NYC (Futbol Club Barcelona)

Penya VCF USA (Valencia Club de Fútbol)

PSG Club New York City (Paris Saint-Germain Football Club)

River Plate New York (Club Atlético River Plate)

Roma Club New York (Associazione Sportiva Roma)

Sampdoria Club New York (Unione Calcio Sampdoria)

Stateside Seagulls (Brighton & Hove Albion Football Club)

Viola Club New York (ACF Fiorentina)

IFTV

CONI - Italian National Olympic Committee USA.