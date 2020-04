Bufera sul "romanista" Rezza: il campionato? Per me tutto a monte...

La battuta da tifoso del professore dell Iss Gianni Rezza fa infuriare i tifosi laziali, o comunque quelli non di fede giallorossa. "Il campionato? Da romanista manderei tutto a monte…", ha detto il direttore del Dipartimento di Malattie Infettive dell'Istituto superiore di sanità nel corso della consueta conferenza stampa della Protezione civile sul coronavirus. Rezza ha risposto con la una battuta a una domanda sulla ripresa della Serie A: "Da romanista manderei tutto a monte…", ma poi ha spiegato più seriamente la sua opinione: è difficile gestire il rischio di trasmissione in uno sport di contatto come il calcio, la fine ufficiale della stagione sportiva si avvicina e sconsiglia di tornare in campo in tempi brevi, anche se "sta alla politica decidere".

Argomentazioni che non hanno convinto molti utenti che sui social si sono scatenati. La Lazio ha commentato con Arturo Diaconale, responsabile della comunicazione biancoceleste: "Le parole di Rezza? Alle volte il tifo colpisce anche gli scienziati e dà alla testa... Scienziati che sarebbero molto più utili se invece di occuparsi di queste cose trovassero un modo per fronteggiare efficacemente il virus. Gli scienziati facciano gli scienziati e non i tifosi", dichiara Diaconale.