Cosa si fa scappare Francesco Totti con Luca Toni: ecco quando riparte il campionato

In una lunga e a tratti esilarante diretta Instagram tra Francesco Totti e Luca Toni si tocca l'argomento della riapertura del Paese e, di conseguenza, del campionato di Serie A. "Tu che senti spesso Malagò (Giovanni, presidente del Coni, ndr) il campionato riparte?", chiede Toni. "Per me sì - replica l'ex capitano della Roma - I primi di maggio? No a fine maggio".

I due poi cominciano a parlare di ritiri e preparazione atletica. Toni che cominciava a fine aprile, Totti che - a detta dell'ex collega - iniziava a fine maggio. "Ao', ci so' giocatori che corrono e altri che giocano a pallone...", scherza Totti. "Siamo gli unici italiani ad aver vinto la Scarpa d'oro", ricordano i due campioni del mondo a Germania 2006. "Pensa come erano scarsi gli altri", chiosa Totti con una battuta.