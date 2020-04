Festa a sorpresa in streaming, così l'Italrugby fa emozionare capitan Bigi

Rimanere un gruppo ai tempi del covid-19, nonostante l’isolamento. Così ci ha pensato il CT dell’Italrugby Franco Smith a ricordare agli Azzurri il loro legame sfruttando il primo compleanno da capitano di Luca Bigi. Il coach dell’Italia, in attesa di sapere quando potranno essere recuperate le due partite del Sei Nazioni 2020 Irlanda-Italia e Italia-Inghilterra, ha organizzato una vera festa a sorpresa per il suo capitano. Smith ha dato un appuntamento a Bigi in video per un incontro individuale, ma quando il tallonatore si è collegato ha trovato i compagni di squadra e lo staff pronti a festeggiarlo via web. Grande l’emozione del capitano alla vista dei suoi compagni che hanno colto l’occasIone per ritrovare l’atmosfera tipica del rugby anche in questo periodo di lontananza forzata, in attesa di sapere quando poter tornare a lavorare in campo insieme.