Cannavaro e Nesta fanno le pulci agli allenatori. Lippi, Sacchi e Capello, chi ne esce a pezzi

Fabio Cannavaro e Alessandro Nesta in una diretta video su Instagram danno i loro giudizi sugli allenatori che hanno incontrato in carriera. Il ct campione del mondo Marcello Lippi? Un diesel che otteneva fiducia solo dopo mesi. L'allenatore del Milan dei record Arrigo Sacchi era il più avanti di tutti ma non lo capiva mai nessuno. Giudizio tranchant per Fabio Capello: uno str... mentre Carlo Ancelotti per i suoi giocatori era un fratello. E poi Malesani con la sua difesa a tre... A prescindere dai "voti", lezioni importanti per i due grandi difensori diventati oggi allenatori.