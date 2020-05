Mike Tyson è tornato. Raffica di colpi micidiali e l'allenatore va al tappeto

Mike Tyson sta per tornare. L'ex campione dei pesi massimi ha pubblicato su Twitter un video dove mostra che nonostante l'età è ancora "l'uomo più cattivo sul pianeta", ha scritto promuovendo il film "I'm a bad boy for life" con Will Smith e Martin Lawrence. A un passo dai 54 anni che compierà il 30 giugno la leggenda del pugilato si sta allenando duramente. Con un filo di barba bianca e molti chili in meno rispetto al recente passato Tyson ci mette pochi secondi per far desistere il suo sparring partner durante uno dei suoi celebri attacchi ravvicinati a suo di ganci e uppercut. Sei colpi in serie che mandano al tappeto l'allenatore colpito al guantone da un destro micidiale. Il video ha raccolto milioni di visualizzazioni e molti fan aspettano il ritorno sul ring di Tyson che ha recentemente annunciato di voler tornare a combattere per beneficienza in favore dei senzatetto.