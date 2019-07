Lazio, la campagna abbonamenti: emozioni di padre in figlio

Finalmente apre la campagna abbonamenti della Lazio. È arriva in mattinata la comunicazione ufficiale: dalle ore 12 di giovedì 4 luglio si potrà sottoscrivere la tessera per le partite casalinghe della squadra biancoceleste. “Sappiamo farvi emozionare”, lo slogan accompagnato da un video emozionale con protagonista il piccolo Thomas, tifoso laziale diventato un’icona sui social nella passata stagione.

Fino al 21 luglio i vecchi abbonati potranno esercitare il diritto di prelazione sul proprio posto mentre i non abbonati potranno sottoscrivere l’abbonamento sui posti liberi. Dal 22 luglio al 23 agosto la vendita sarà libera.

Per quanto riguarda i prezzi, si va dai 230 euro di Curva e Distinti agli 800 euro Monte Mario, mentre Tevere a 550 e Tevere Top a 700. Le modalità di sottoscrizione dell’abbonamento sono due: in modalità digitale, caricandolo sulla S.S. Lazio Millenovecento Fidelity Card, e in modalità cartacea, attraverso la S.S. Lazio Home Card.