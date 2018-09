Il brasiliano Ronaldo acquista il 51% del Real Valladolid

L'ex "fenomeno" brasiliano del calcio mondiale, Ronaldo (Nazario de Lima) è diventato azionista di maggioranza del Real Valladolid, squadra di prima divisione della Liga spagnola, dopo averne acquistato il 51%.

"È un idolo che ama e diffonde un sogno", ha detto di lui il presidente uscente del club, Carlos Suarez.

Ronaldo ha sottolineato la sua intenzione di far crescere la formazione blanquivioleta - nelle cui fila milita anche l'italiano Daniele Verde - mettendo a disposizione il suo incredibile know how di successi ed esperienze, che comprende, tra l'altro, 2 mondiali di calcio vinti con la nazionale brasiliana.

Competitività, trasparenza, rivoluzione e impegno sociale, sono le parole chiave enunciate da Ronaldo durante il suo primo discorso da "proprietario" e da presidente in pectore della squadra. Venerdì 7 settembre 2018 la comunicazione ufficiale all'assemblea degli azionisti della società, con la formalizzazione del passaggio di consegne fra Suarez e Ronaldo.