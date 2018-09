Centrodestra, Meloni: "Accordo positivo, non era scontato"

Fiuggi, (askanews) - "E' un fatto positivo quello di ieri, l'aver stabilito che il centrodestra sarà compatto alle prossime regionali non era scontato e per noi era importante, è un passo propedeutico anche a livello nazionale, per dare domani a questa nazione un governo che sia frutto di idee comuni e condivise. Poi, si sa che io penso che il centrodestra vada rifondato e non semplicemente riassemblato, ma sicuramente quelle idee che sono maggioritarie tra i cittadini devono avere una rappresentanza forte": lo ha affermato la leader di Fdi, Giorgia Meloni, ospite della kermesse "L'Italia e l'Europa che vogliamo", organizzata da Antonio Tajani a Fiuggi.