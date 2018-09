Testimoni giustizia, Gaetti: estendere modello Sicilia nel paese

Palermo (askanews) - "Stiamo lavorando su più tavoli per rendere omogenea col resto d'Italia il modello di legge sui testimoni di giustizia, anche per creare nuovi posti di lavoro per i testimoni di giustizia. Stiamo lavorando al decreto attuativo sul cambio di generalità, che in passato ha creato molti problemi. Un altro sul nuovo riordino per dare l'accesso al lavoro". Lo ha detto il sottosegretario all'Interno Luigi Gaetti, incontrando i giornalisti in Prefettura a Palermo, a conclusione di un incontro con i testimoni di giustizia.

"Ci sono criticità che possono sembrare sciocche - ha proseguito - ad esempio se un testimone di giustizia ha fumato uno spinello in gioventù e risulta nel casellario giudiziario, questo non può essere assunto dalla pubblica amministrazione. Quindi dobbiamo lavorare su aspetti anche marginali che però vanno a inficiare il risultato finale".