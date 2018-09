Olimpiadi, Salvini: farò di tutto, chi ha paura sbaglia mestiere

Roma, 22 set. (askanews) - Cosa pensa Matteo Salvini delle Olimpiadi tripartite? Glielo chiede Enrico Mentana alla festa di Atreju. "A me piaceva l'idea delle Olimpiadi italiane di tutte le Alpi, abbiamo le montagne più belle del mondo. sarebbe stata una vetrina incredibile in tutto il mondo. Qualcuno ha avuto paura, io non ho perso la speranza e una proposta olimpica italiana ci sarà. Io quando vado in giro per il mondo sento tantissima voglia di Italia. Farò di tutto perchè queste Olimpiadi invernali ci siano in Italia. Se qualcuno ha paura ha sbagliato mestiere".