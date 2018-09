Salvini: sanzioni a Orban? Lega contro, Governo non darà sostegno

Roma, 22 set. (askanews) - Cosa farà l'Italia quando si tratterà di decidere sulle sanzioni a Orban? I Cinque Stelle al parlamento europeo si sono detti d'accordo... "Chiedetelo a loro! L'accordo che c'è tra di noi è che quando c'è qualcosa su cui non siamo d'accordo, non si fa. E siccome su questo non siamo d'accordo per me vuol dire che le sanzioni all'Ungheria non hanno il sostegno del Governo, perché sull'Ungheria decidono gli ungheresi". Lo ha detto Matteo Salvini, intervistato da Enrico Mentana alla festa di Atreju.