Beckham: vorrei Zidane come manager della mia squadra a Miami

Hong Kong, (askanews) - L'ex capitano della Nazionale inglese, David Beckham, ha rivelato che vorrebbe Zinedine Zidane come suo manager per il suo Inter Miami.

"Mi piacerebbe davvero avere Zizou come mio manager a Miami e se volesse venire ed essere manager della nostra squadra, allora sarebbe più che benvenuto, ma penso che probabilmente avrà altre offerte da diversi posti in tutto il mondo", ha affermato l'ex Spice Boy, rispondendo alle domande durante una conferenza stampa organizzata dal gruppo assicurativo Aia a Hong Kong.

"E' una delle persone e uno dei miei giocatori preferiti con cui abbia mai giocato ed è un buon amico. No, non gliel'ho chiesto, non gliel'ho mai chiesto, ma è più che benvenuto per essere il mio manager", ha ribadito riferendosi al tecnico ed ex calciatore francese.